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Европейската комисия предложи държавите от ЕС да осигурят на Украйна нов заем от 45 млрд. евро за 2027 г. Средствата ще трябва да бъдат върнати от Киев, ако Русия изплати обезщетения за щетите, причинени от войната.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви при представянето на предложението, че очаква то да получи единодушна подкрепа след обсъждане в Европейския съвет.

По думите ѝ всички държави членки са заявили готовност да продължат да подкрепят Украйна, макар някои да настояват помощта им да бъде само невоенна. Според Фон дер Лайен това позволява на всяка страна да се включи в общата подкрепа.

Тя подкрепи и позицията на германския канцлер Фридрих Мерц всички държави да участват в подпомагането на Киев. Според него това е важно и за постигането на споразумение по следващия многогодишен бюджет на ЕС, предава БТА.

От предложената сума 20 млрд. евро са предвидени за бюджетна подкрепа на Украйна, а останалите 25 млрд. евро – за отбрана.

По оценки на Европейската комисия през следващата година Украйна ще има финансов недостиг от около 70 млрд. евро. Очаква се останалата част от необходимото финансиране да бъде осигурена от партньори на ЕС с висок кредитен рейтинг.

„Продължаваме работата по разширяване на санкциите срещу Русия и ще представим предложение следващата седмица", заяви Фон дер Лайен. Тя подчерта, че ЕС остава единен в подкрепата си за Украйна и настоява за мир.

Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис уточни, че лихвите по новия заем ще се покриват с приходите от руските активи, замразени вследствие на европейските санкции.

Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс посочи, че се очаква значително увеличение на украинските разходи за дронове през следващата година. По думите му Русия използва около 10 млн. дрона годишно на бойното поле, като прогнозата е броят им да се удвои през 2027 г.

От началото на руското военно нападение ЕС е предоставил на Украйна близо 238 млрд. евро, сочат данните на Европейската комисия. В края на миналата година съюзът одобри и заем от 90 млрд. евро за Киев за настоящата и следващата година.