Висшият съд в Ниш постанови 30-дневен предварителен арест за още седем полицаи от град Бор, задържани на 14 ноември по подозрение в малтретиране и причиняване на тежки телесни повреди на двама мъже, обвинени за убийството на 2-годишната Данка Илич. Това съобщи регионалната телевизия Ен1.

Сред задържаните са Сърджан Янкович и Деян Драгиевич, които бяха заподозрени за смъртта на детето. Съдът е наложил мярката заради опасност от извършване на ново престъпление, възможност за въздействие върху доказателства и свидетели, както и заради тежестта на предполагаемите деяния и общественото напрежение около случая.

Това е втора група полицейски служители, задържани във връзка с разследването. На 6 ноември прокуратурата в Ниш разпореди ареста на други осем полицаи, заподозрени в причиняване на тежки телесни повреди на 40-годишния Далибор Драгиевич – брат на Деян Драгиевич, предава БТА.

Далибор почина на 7 април 2024 г. в полицейското управление в Бор. Срещу осемте служители бяха повдигнати подозрения за причиняване на тежка телесна повреда, довела до смърт, както и за съучастие в малтретиране и изтезание. И на тях Висшият съд в Ниш наложи 30-дневно задържане.

Случаят е свързан с разследването на изчезването и предполагаемото убийство на малката Данка Илич. Детето изчезна на 26 март 2024 г. в селището Банско поле край Бор, докато било със семейството си.

След десетдневно издирване бяха задържани Деян Драгиевич и Сърджан Янкович, служители на общинското предприятие „Водовод" в Бор. Според обвинението двамата блъснали момиченцето със служебен автомобил, качили го в колата, а след това изхвърлили тялото му на сметище. По-късно го преместили на неизвестно място.

Тялото на детето така и не беше открито. Първоначално двамата заподозрени признали престъплението, но впоследствие оттеглили признанията си и отрекли да са убили момичето.