Осем месеца лишаване от свобода получи Игор Дашковски, който на 15 юни подпали дипломатически автомобили пред българското посолство в Скопие. От наказанието ще бъдат приспаднати петте месеца, които той вече е прекарал в ареста, реши Основният наказателен съд в македонската столица.

Дашковски призна вината си и изрази съжаление за извършеното. Като смекчаващи обстоятелства съдът отчете признанието му и факта, че е родител на малолетно дете.

Като утежняващи бяха посочени начинът на извършване на престъплението – използването на бензин и огън, както и материалните щети по дипломатическите автомобили. Те са били паркирани в непосредствена близост до посолството, което е създало опасност за безопасното функциониране на дипломатическата мисия, предава БТА.

Освен затвор мъжът трябва да възстанови и щетите по автомобилите, оценени на около 3400 евро.

По искане на защитата съдът прецени, че няма необходимост Дашковски да остава в ареста до окончателното влизане на присъдата в сила. Мярката му беше заменена с „подписка". Прокуратурата и адвокатът му ще решат дали да обжалват, след като бъдат обявени писмените мотиви на съда.

Според описаното в съдебното производство на 15 юни 44-годишният мъж пристигнал с автобус в центъра на Скопие, облечен с тениска с образа на Гоце Делчев. Той напълнил пластмасова бутилка с бензин от близка до българското посолство бензиностанция, след което пресекъл улицата, залял паркираните дипломатически автомобили и ги запалил със запалка. След това напуснал мястото.

В съдебната зала Дашковски заявил, че е отговорен човек и няма намерение да напуска Северна Македония. Той обяснил, че единственото му пътуване извън страната е било до Черна гора през 2008 г.

По време на заседанието станало ясно, че мъжът се води неосъждан заради изтичане на срока на по-ранната му присъда за кражба.

На предходно заседание беше представена информация, че при палежа Дашковски е разбирал действията си и се е ръководил от „чувство за справедливост". Той бил повлиян от телевизионен репортаж, според който автомобилите били неправилно паркирани пред посолството. В съдебната експертиза мъжът бил описан като „емоционално и социално незрял", който се възприемал като жертва на системата. Съдът му препоръча консултации с психотерапевт.

Разследването първоначално е водено от Основната прокуратура в Скопие за престъпление „създаване на обща опасност".

На 19 юни производството е предадено на Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията, която започва разследване за „застрашаване на лица под международна защита". За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода за не по-малко от една година.

Палежът предизвика реакции в България и Европейския парламент. С позиции излязоха и делегацията на ЕС в Скопие, посолствата на Франция и Германия, както и сдружения на българите в Северна Македония.