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Руските разузнавателни служби са планирали да извършат саботажна операция в Полша в края на октомври или началото на ноември, евентуално включваща преминаване на границата и симулирана атака срещу цел на собствената им територия, съобщиха високопоставени източници пред полския вестник Rzeczpospolita.

Според тях саботажът е можел да бъде извършен като операция „под фалшив флаг", за да се прехвърли отговорността върху Киев.

Източници на вестника твърдят, че предупрежденията за планирания саботаж са дошли от разузнавателните служби на страните партньори, но анализатори от полските разузнавателни агенции също посочват възможността за провокация.

Според Rzeczpospolita подобни предупреждения са получени и от разузнавателните служби на балтийските държави: Естония, Латвия и Литва.

„Имахме информация за конкретни цели, където е трябвало да се извърши атаката. Руснаците разчитаха на голям брой жертви", каза един от източниците на вестника. Друг източник сравни планирания от Русия саботаж с провокацията в Гливице преди началото на Втората световна война.

„Разбира се, тези, които са преминали границата, вероятно са били застреляни или у тях са били открити доказателства, показващи, че са от Украйна. Целта е била да се спре помощта за Украйна", каза той.