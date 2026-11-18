Американският президент Доналд Тръмп пристигна в южнокитайския град Шънджън, където ще участва във форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) заедно с китайския и руския лидер Си Дзинпин и Владимир Путин. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Предстоящата тристранна среща е без прецедент, но изходът от нея остава неясен, отбелязва агенцията.

Самолетът на Тръмп кацна в Шънджън преди обед, след като американският президент отпътува от Филипините, където участва в срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Си Дзинпин пристигна на летището, докато Тръмп слизаше от самолета. Китайският президент рядко посреща лично чуждестранни лидери. С жеста си той отвърна на вниманието, което американският държавен глава му оказа при посещението му в САЩ през септември.

Тръмп ще участва днес и утре в 33-ото издание на форума на АТИС заедно с лидерите на 21-те държави членки. Регионалната среща обаче остава на заден план заради очакваните разговори между Тръмп, Си и Путин.

Тристранната среща е насрочена за утре в 14:30 ч. местно време (08:30 ч. българско време). Тя привлича особено внимание на фона на международните кризи. Украйна, Тайван и европейските държави се опасяват, че тримата лидери могат да поемат ангажименти, които да засегнат техните интереси.

Путин пристигна в Китай още снощи и проведе повече от два часа разговори със Си Дзинпин. Двамата обсъдиха сътрудничеството в области като енергетиката, изкуствения интелект и финансите. В по-тесен състав разговорите засегнаха и външнополитически въпроси, включително войната в Украйна и ситуацията на Корейския полуостров, съобщи Кремъл. Конкретните теми от срещата обаче не бяха оповестени.

Очакваната среща на тримата лидери предизвика сравнения с Ялтенската конференция от 1945 г., на която ръководителите на СССР, Великобритания и САЩ обсъждат следвоенното устройство на Европа и сферите на влияние.

Експерти обаче предупреждават, че срещата в Шънджън може да не доведе до конкретни резултати. Путин заяви, че очаква „големи ползи" от нея. Участието му в дипломатически форум заедно със западни лидери е първата подобна среща от близо пет години.

Засега дневният ред на тристранните разговори остава неясен. Китай посочи единствено, че те ще бъдат посветени на „световния мир" и „стратегическата стабилност в отношенията между великите сили".

Тръмп заяви, че възнамерява да постави въпросите за ядреното разоръжаване и войната в Иран. В понеделник той уточни, че ще бъде обсъден и конфликтът в Украйна.

Кремъл също не разкри подробности за програмата, но посочи, че срещата е вдъхновена от съюзническите отношения между САЩ, Русия и Китай по време на Втората световна война и от сътрудничеството им при създаването на ООН.

„Трудно е да се даде друга оценка на значението и символизма на тази среща, тъй като това е първият контакт в такъв формат", заяви президентският съветник Юрий Ушаков пред журналиста Павел Зарубин от канала „Вести".

Тръмп внесе допълнителна неяснота около програмата, като заяви, че е възможно да се срещне и със севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отказа да потвърди дали подобен разговор ще се състои.

Според Франс прес Тръмп се стреми да извлече дипломатически дивиденти от форума, които да отклонят общественото внимание от тежкото му поражение на междинните избори в САЩ. Си Дзинпин, който вчера призова за премахване на търговските бариери и изтъкна икономическите възможности на Китай, се стреми да затвърди позицията на страната си като ключов фактор в международната политика.

За Путин срещата също има голямо значение. Тя би подкрепила тезата, че Русия запазва статута си на велика сила въпреки неуспехите на фронта в Украйна и наложените икономически санкции.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков допусна възможността за отделен разговор между Тръмп и Путин в рамките на форума. Американският президент заяви, че ще проведе такава среща, ако има възможност.

Песков уточни, че вероятно няма да има достатъчно време за пълноценни двустранни преговори, но двамата могат да разговарят в кулоарите на събитието. По думите му, ако се срещнат насаме, ще обменят мнения за конфликтите в Украйна и Иран.

Юрий Ушаков заяви пред журналиста Павел Зарубин, че Тръмп и Путин може да разговарят още тази вечер по време на официалната вечеря, ако присъстват всички лидери. Той посочи, че двамата ще имат възможност да се срещнат и на пленарното заседание на форума, както и след неговото приключване.

За последно американският и руският президент се срещнаха през август миналата година в Анкъридж, Аляска, припомня Франс прес.

Форумът на АТИС се провежда на фона на засилени бойни действия в района на Персийския залив. Вчера Бахрейн и Кувейт съобщиха, че са прехванали въздушни атаки, след като САЩ нанесоха удари по ракетни установки на остров Кешм в Ормузкия проток.

Междувременно Украйна нанесе тежки удари по Кримския мост над Керченския проток при атака, определяна като особено символична.