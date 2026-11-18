Руският президент Владимир Путин и китайският му колега Си Дзинпин са обсъдили конфликта в Украйна по време на двустранните си разговори в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация на ТАСС от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

На въпрос дали темата за Украйна и ситуацията в зоната на т.нар. специална военна операция са били обсъдени в разговорите между Путин и Си, Песков е отговорил утвърдително, предава БТА.

По информация на ТАСС Путин е споменал пред китайския лидер и разговорите си в Москва със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Междувременно руската държавна агенция съобщи, че Путин е разговарял за кратко с Тръмп по време на тържествения прием, организиран от Си Дзинпин. Двамата президенти са се ръкували преди официалния банкет, съобщи Ройтерс.