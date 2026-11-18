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Германският външен министър Йохан Вадефул призова Европа да бъде включена в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Изявлението му идва ден преди очакваната среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай. Това предаде ДПА.

„Очаквам и нямам причина да се съмнявам, че преговорите за бъдещето на Украйна ще се проведат между Русия и Украйна с участието на Европа", заяви Вадефул по време на среща с азербайджанския си колега Джейхун Байрамов в Баку.

Германският първи дипломат предупреди, че без европейско участие няма да може да бъде постигнато трайно споразумение, което да предотврати нов конфликт след края на войната.

Вадефул приветства предстоящите разговори между американския президент Доналд Тръмп, китайския лидер Си Дзинпин и руския държавен глава Владимир Путин в китайския град Шънджън, предава БТА.

„Като човек, отговорен за външната политика, бих казал, че всеки разговор, който се провежда, е добър", посочи той.

Азербайджанският външен министър Джейхун Байрамов също заяви, че срещата трябва да бъде приета сериозно, тъй като и трите държави са постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН. По думите му светът очаква спешни решения за конфликтите и войните.