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Руското посолство в Нидерландия постави въпроса дали Хага открито е застанала на страната на Киев във войната в Украйна. Поводът е изявление на нидерландската компания „Дестинус", че нейни ракети са били използвани от украинската армия при атаката срещу Кримския мост. Това съобщи Ройтерс.

Украински дронове и ракети нанесоха вчера удари по съоръжението, което свързва Русия с Крим, и разрушиха централния пътен участък на моста. Атаката се възприема като символичен военен удар срещу руския президент Владимир Путин в навечерието на срещите му с лидерите на Китай и САЩ.

Базираната в Нидерландия компания „Дестинус" заяви, че нейните ракети са били единствените чуждестранни оръжия, използвани при украинската операция, предава БТА.

„Москва бе надлежно информирана за участието на Нидерландия", написа руското посолство в социалната мрежа Екс, коментирайки публикацията на компанията, в която тя изтъква ролята си в атаката срещу моста.

„Признанието бе взето под внимание. Хага открито ли се присъединява към конфликта?", добавиха от дипломатическата мисия.