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Украинският външен министър Андрий Сибига призова САЩ и Китай да използват предстоящата си среща с руския президент Владимир Путин, за да окажат натиск върху Москва за прекратяване на войната в Украйна, предава Ройтерс.

Очаква се утре президентите на Китай и САЩ – Си Дзинпин и Доналд Тръмп, да проведат тристранни разговори с Путин в китайския град Шънджън.

„Много е важно чрез тази среща двамата лидери да не създадат у Путин погрешното впечатление, че се връщаме към период на подялба на сферите на влияние. Тонът трябва да бъде различен – натиск", заяви Сибига пред журналисти, цитиран от БТА.

Украинският външен министър подчерта, че никакви решения за бъдещето на страната му не трябва да бъдат вземани без участието на Украйна.