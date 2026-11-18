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През последните няколко дни мащабни технологични сривове засегнаха някои от най-големите компании в световен мащаб, както и ключови сектори в глобалната икономика.

Макар първоначалните оценки да не сочат пряка връзка с кибератаки, последователността и мащабът на инцидентите отново поставят на дневен ред въпроса за сигурността, надеждността и уязвимостта на глобалната дигитална инфраструктура.

Във вторник много от онлайн услугите на Apple претърпяха сериозен срив след актуализация. Това се случи на фона на други големи прекъсвания на технологични услуги през последните дни, включително проблеми, засегнали Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), авиокомпанията United Airlines и Microsoft.

Apple потвърди на страницата си за състоянието на системите, че услугите Apple Music, App Store и AppleCare са били напълно недостъпни, а интерфейсът за влизане в iCloud също е имал проблеми.

Уебсайтът за мониторинг на технологични сривове Downdetector.com също отчете рязко увеличение на потребителските оплаквания, свързани с Apple Pay.

„Много от нашите системи вече са възстановени и функционират след вътрешна актуализация, която предизвика прекъсвания тази сутрин", заяви компанията в изпратено по имейл съобщение. „Работим по възстановяването на останалите системи възможно най-бързо."

Към момента всички услуги на Apple са възстановени.

Marriott International, най-големият хотелски оператор в САЩ, също е имал технологични проблеми, според публикации на потребители в Reddit. Downdetector.com също е отчел прекъсване на услугите на Marriott.

В изявление Marriott съобщи, че е „отстранила технически проблем", който е засегнал възможността за влизане в Marriott.com и мобилното приложение Marriott Bonvoy.

Компанията добави, че вътрешната ѝ проверка не е установила признаци проблемът да е бил свързан с киберсигурността.

Тези прекъсвания са поредните в серия от технологични сривове през последните дни.

В понеделник системен срив в United Airlines продължи повече от 90 минути, принуждавайки авиокомпанията да забави излитащите полети.

Проблемът при United възникна само няколко дни след неизправност в мрежата на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), която доведе до временно спиране на полетите в цялата страна. Това предизвика закъснения на стотици полети и остави стотици хиляди пътници блокирани на летищата в САЩ.

Базираната в Чикаго United Airlines заяви, че няма индикации прекъсването на услугите ѝ да е било причинено от кибератака.

Банките също бяха засегнати в понеделник, след като хиляди клиенти съобщиха за затруднения при достъпа до онлайн сметките си в няколко големи американски банки, както и до услугата за парични преводи Zelle.

Причината била технически проблем в JPMorgan Chase, който предизвикал верижни затруднения в цялата финансова система.

В понеделник Chase заяви, че техническите проблеми не са резултат от кибератака, а във вторник потвърди, че системите на банката функционират нормално.

Миналата седмица глобален срив на Microsoft наруши работата на електронната поща и други инструменти за работна комуникация, предизвиквайки хаос в бизнеса и ежедневните услуги по целия свят.

Бяха засегнати услугите на Microsoft 365, включително Outlook, Teams и AI асистентът Copilot.

Технологичният гигант заяви, че няма „никакви индикации" за злонамерена дейност, която да е причинила прекъсванията. В петък компанията изрично уточни, че сривът не е бил свързан нито с кибератака, нито с действия на агенти с изкуствен интелект.