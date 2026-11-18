На 18 ноември председателят Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюен дадоха прием в Международния център за обмен в Шънджън в чест на гостите, присъстващи на 33-тата неформална среща на лидерите на икономиките на АТИС. Си Дзинпин произнесе тост, в който от името на китайското правителство и народ изрази сърдечно приветствие за гостите.

„От самото си създаване AТИС оглавява процеса на икономическа интеграция в Азиатско-тихоокеанския регион и допринася за превръщането на региона в най-динамичната част от световната икономика и в ключов двигател на растежа. За да изградим Азиатско-тихоокеанска общност ние се обединихме, преодолявайки планини и морета. Откакто пое ролята на домакин на АТИС през тази година, Китай организира над 300 срещи и събития в 16 града. Благодарение на активното участие на повече от 10 000 представители от икономиките, тези усилия доведоха до значими резултати през тази „Година на Китай". Утре, на предстоящата среща на лидерите, ще обсъдим мерки за разширяване на взаимната отвореност, ще проучим пътища за растеж, движен от иновациите, ще набележим възможности за практическо сътрудничество в различни сектори и ще работим за постигането на още конкретни резултати. Очаквам с нетърпение заедно с Вас да очертаем посоката на сътрудничеството в Азиатско-тихоокеанския регион и да допринесем за напредъка на нашето общо начинание – регионалното развитие", каза Си Дзинпин.

Преди приема председателят Си Дзинпин и съпругата му си направиха снимка заедно с тях.