Предполага се, че става дума за българският наемен убиец Серафим Райчев-Серо - с доживотна присъда за убийството на бизнесмена Янис Макрис

Неизвестни са успели да вкарат пистолет в затвор на остров Крит с помощта на дрон. Според в. "Прото тема" пистолетът е бил за българин, който излежава доживотна присъда там.

Екшънът се разиграл във вторник следобед. Безпилотният апарат кръжал над затвор и бил забелязан от охранителите, които задействали системата за противодронна защита и го унищожили.

Пистолетът е паднал. От записите от камерите за видеонаблюдение се вижда как един от затворниците се приближава до оръжието. При направена проверка в килията на затворника и общите помещения на мястото за лишаване от свобода пистолетът е намерен в кофа за боклук.

В момента разследват дали в случая е намесен българин, който излежава присъда в Ханя. Той е осъден по делото за убийството на бизнесмена Янис Макрис през 2018 г. във Вула. През февруари същият затворник уби друг в затвора Домокос.

Предполага се, че става дума за българският наемен убиец Серафим Райчев-Серо. Той става известен с хладнокръвното убийство на бизнесмена Янис Макрис. Видеозаписи го запечатват като професионален екзекутор. През 2019 г. е задържан в Атина след грешка при наемане на автомобил. Брат му, сочен за съучастник, все още се издирва. Получава доживотна присъда през 2023 г.

През февруари тази година Серо е основният заподозрян за разстрела на 43-годишния гръцки рецидивист Антонис Пападатос. Инцидентът, разиграл се в кабинета на главния надзирател при странни обстоятелства и неработещи камери.

Версията тогава бе, че гръцкият затворник е нахлул в главната сграда на затвора с пистолет, с намерението да нападне началника на охраната. Българинът, за да защити началника, се нахвърлил върху гърка, взел пистолета му и го застрелял