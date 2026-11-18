Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че се надява решението за отпускането на заема от 45 милиарда евро на Европейския съюз да бъде прието "възможно най-скоро", за да бъдат осигурени средства за Украйна, която воюва вече пета година срещу Русия, предаде Франс прес.

"Наистина се надяваме предложението на Европейската комисия, целящо да осигури средства за войната в Украйна през следващата година, както и да покрие бюджетния ѝ дефицит, да бъде прието възможно най-скоро", написа Зеленски в социалните мрежи.

Европейската комисия предложи днес държавите от ЕС да осигурят на Украйна нов заем от 45 милиарда евро за следващата година, който да бъде изплатен от Киев, ако Русия осигури обезщетение за нанесените от войната вреди, пише БТА.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви при представянето на предложението, че очаква то да получи единодушна подкрепа след обсъждане в Европейския съвет.

По думите ѝ всички държави членки са заявили готовност да продължат да подкрепят Украйна, макар някои да настояват помощта им да бъде само невоенна. Според Фон дер Лайен това позволява на всяка страна да се включи в общата подкрепа.

Тя подкрепи и позицията на германския канцлер Фридрих Мерц всички държави да участват в подпомагането на Киев. Според него това е важно и за постигането на споразумение по следващия многогодишен бюджет на ЕС.

От предложената сума 20 млрд. евро са предвидени за бюджетна подкрепа на Украйна, а останалите 25 млрд. евро – за отбрана.

По оценки на Европейската комисия през следващата година Украйна ще има финансов недостиг от около 70 млрд. евро. Очаква се останалата част от необходимото финансиране да бъде осигурена от партньори на ЕС с висок кредитен рейтинг.