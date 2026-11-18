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Три българки са арестувани в Солун за кражба на портфейл от възрастен турист. При проверката на самоличността им гръцката полиция установила, че жените имат дълга история на подобни престъпления и са били известни на органите на реда с предишни прояви.

Според гръцкото издание Protothema трите жени са задържани на 16 ноември, след като откраднали портфейла на възрастен турист в централната част на Солун.

Случаят довел до по-задълбочена проверка, след като възникнали съмнения относно самоличността, с която жените се представяли пред властите.

За да установят кои са всъщност, служителите се свързали с офиса за връзка на гръцката полиция в България. Оттам получили информация, че българките многократно са попадали в полезрението на властите заради кражби на портфейли.

Разследването установило, че те са сменяли повече от шест пъти имената и бащините си имена, като при всяка промяна са се сдобивали с нови лични документи. Така затруднявали разпознаването си и установяването на връзка с предишните им криминални прояви.

Срещу трите жени е образувано дело за кражба. Междувременно гръцките власти проучват законовите възможности за извеждането им от страната.