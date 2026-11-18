Северна Корея е изградила допълнителна част към първоначалното съоръжение за обогатяване на уран в ядрения си комплекс в Йонбьон, като продължава да увеличава производствения си капацитет за ядрен материал с оръжейно качество, заяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

МААЕ няма достъп до Северна Корея, откакто Пхенян експулсира инспекторите ѝ през 2009 г. Понастоящем агенцията наблюдава дейностите в страната предимно чрез сателитни изображения.

Северна Корея, чието официално наименование е Корейска народнодемократична република (КНДР), извърши няколко ядрени опита и по всичко личи, че продължава да произвежда двата материала, от които може да се изработи активната част на ядрен боеприпас - високообогатен уран и плутоний.

"По-рано ви информирах за продължаващата експлоатация на съоръженията за обогатяване на уран в Кансън и Йонбьон, за изграждането на допълнително съоръжение за обогатяване на уран в Йонбьон и за постъпилите сведения за по-нататъшно увеличаване на производството на ядрен материал с оръжейно качество в КНДР", заяви Гроси на тримесечното заседание на Съвета на управляващите на МААЕ, в който членуват 35 държави.

Кансън се намира непосредствено до Пхенян, югозападно от столицата, а значително по-големият комплекс в Йонбьон е разположен по-далеч, на север от нея.

"От средата на септември 2026 г. се изгражда още едно разширение на първоначалното съоръжение за обогатяване на уран в Йонбьон, като до края на октомври 2026 г. външните строителни работи по него бяха завършени", заяви Гроси, без да навлиза в подробности.

"Продължаващото разширяване на програмата на КНДР за обогатяване на уран остава повод за сериозно безпокойство", добави той.

Гроси посочи, че МААЕ е установила и признаци, че ядреният реактор с мощност 5 мегавата в Йонбьон, който Северна Корея използва за производство на плутоний, извличан от отработеното ядрено гориво, вероятно продължава да функционира и се намира в седмия си цикъл на облъчване на горивото. След приключването на този цикъл отработеното ядрено гориво ще бъде извадено от реактора за последваща преработка.

Друг реактор в Йонбьон, който е леководен, работи от април тази година, добави генералният директор на МААЕ.