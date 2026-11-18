Северна Корея е изградила допълнителна част към първоначалното съоръжение за обогатяване на уран в ядрения си комплекс в Йонбьон, като продължава да увеличава производствения си капацитет за ядрен материал с оръжейно качество, заяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
МААЕ няма достъп до Северна Корея, откакто Пхенян експулсира инспекторите ѝ през 2009 г. Понастоящем агенцията наблюдава дейностите в страната предимно чрез сателитни изображения.
Северна Корея, чието официално наименование е Корейска народнодемократична република (КНДР), извърши няколко ядрени опита и по всичко личи, че продължава да произвежда двата материала, от които може да се изработи активната част на ядрен боеприпас - високообогатен уран и плутоний.
"По-рано ви информирах за продължаващата експлоатация на съоръженията за обогатяване на уран в Кансън и Йонбьон, за изграждането на допълнително съоръжение за обогатяване на уран в Йонбьон и за постъпилите сведения за по-нататъшно увеличаване на производството на ядрен материал с оръжейно качество в КНДР", заяви Гроси на тримесечното заседание на Съвета на управляващите на МААЕ, в който членуват 35 държави.
Кансън се намира непосредствено до Пхенян, югозападно от столицата, а значително по-големият комплекс в Йонбьон е разположен по-далеч, на север от нея.
"От средата на септември 2026 г. се изгражда още едно разширение на първоначалното съоръжение за обогатяване на уран в Йонбьон, като до края на октомври 2026 г. външните строителни работи по него бяха завършени", заяви Гроси, без да навлиза в подробности.
"Продължаващото разширяване на програмата на КНДР за обогатяване на уран остава повод за сериозно безпокойство", добави той.
Гроси посочи, че МААЕ е установила и признаци, че ядреният реактор с мощност 5 мегавата в Йонбьон, който Северна Корея използва за производство на плутоний, извличан от отработеното ядрено гориво, вероятно продължава да функционира и се намира в седмия си цикъл на облъчване на горивото. След приключването на този цикъл отработеното ядрено гориво ще бъде извадено от реактора за последваща преработка.
Друг реактор в Йонбьон, който е леководен, работи от април тази година, добави генералният директор на МААЕ.