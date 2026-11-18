Другите двама все още се намират във Великобритания, процедурите по депортирането им продължават

Британските власти депортираха трима българи, участвали в най-голямата измама със социални помощи в историята на страната. Стоян Стоянов, Патриция Панева и Галина Николова са отстранени от Великобритания, след като се признаха за виновни за участието си в престъпна схема, чрез която са присвоени 53,9 милиона британски лири.

Тримата са част от група от петима български граждани, организирали хиляди измамни заявления за социални помощи по британската програма Universal Credit. Другите двама участници – Гюнеш Али и Цветка Тодорова, все още се намират във Великобритания, като процедурите по депортирането им продължават, съобщава британският всекидневник "Дейли мейл".

Петимата българи, участвали в най-голямата измама със социални помощи в историята на Великобритания

Престъпната група е действала в продължение на около четири години и половина, като е изградила три нелегални центъра за производство на фалшиви документи в Лондон. Оттам участниците подготвяли подправени фишове за заплати, договори за наем, паспорти и писма от наемодатели, работодатели и лекари. За подаването на заявленията използвали откраднатите самоличности на над 6000 души. В схемата били включени дори имената на деца, живеещи в България.

При отхвърляне на дадено заявление участниците го подавали отново, докато не получат одобрение, като за всяка кандидатура използвали различен телефонен номер.

Разследването започна, след като български полицай сигнализирал британските власти за необичайна тенденция в град Сливен. Той забелязал, че хора, свързани с престъпна дейност, изведнъж започнали да разполагат със значителни парични средства.

При полицейски акции през май 2021 г. били иззети над 900 електронни устройства. Разследващите открили и 750 000 паунда в брой, скрити в куфар под легло, както и други големи суми и луксозни вещи. Петимата българи се признаха за виновни по обвинения в измами и пране на пари, а през май 2024 г. получиха присъди от три до осем години затвор.

С парите от измамата участниците си купували луксозни автомобили, дизайнерски дрехи, скъпи часовници и бижута.

Случаят продължи да се развива и след постановяването на присъдите. През февруари 2025 г. на Стоян Стоянов първоначално беше отказано да бъде депортиран в България, тъй като британските власти все още се опитваха да възстановят откраднатите средства.

Въпреки присъдите британските власти продължават да търсят възстановяване на откраднатите средства. Към миналия месец били събрани около 1 милион паунда, а за още толкова продължавало издирването на активи. Това е само малка част от общата сума, присвоена от престъпната група.

Според данните, цитирани от „Дейли мейл", Цветка Тодорова трябва да възстанови 101 000 паунда, но до момента е върнала едва 18 000. Галина Николова е изплатила 941 000 паунда, Стоян Стоянов – 8500 паунда, а Патриция Панева – 99 000 паунда. Прокурорът Гарет Мънди обяснил пред съда, че търсените суми са тези, които властите могат реалистично да проследят. По думите му една от участничките признала, че е прехвърляла пари в чужбина.

Тодорова пропуснала крайния срок през юли за изплащане на определената сума, като върху непогасеното задължение вече се начислява лихва. Тя може да получи до пет години затвор, ако не изпълни съдебното разпореждане за конфискация.

Според изданието Тодорова е продължила да получава социални помощи и след освобождаването си от затвора. Тя кандидатствала за Universal Credit заедно със съпруга си, който по думите ѝ получава около 1300 паунда месечно. След публикация на изданието британското Министерство на труда и пенсиите започнало проверка и обявило, че Тодорова трябва да върне и средствата, получени след излизането си от затвора.

В разговор с журналист на изданието през септември Тодорова отказала да коментира неизплатените си задължения, като обяснила, че е болна и не желае повече да бъде притеснявана. По-рано тя заявила, че британските власти трудно биха могли да конфискуват имуществото ѝ, тъй като голяма част от него се намира в чужбина. Тодорова посочила, че със съпруга ѝ притежават къща в България, оценена от прокуратурата на 90 000 паунда, но твърдяла, че властите не могат да я отнемат, тъй като имотът е собственост и на съпруга ѝ, който не бил свързан с престъплението.

Министърът на вътрешните работи на Великобритания Ана Търли заяви, че депортирането на тримата българи изпраща ясно послание, че чуждестранните граждани, които нарушават законите на страната, ще бъдат отстранявани.

„Тези измамници ограбиха обществото и злоупотребиха с щедростта на Великобритания", посочи тя. По думите ѝ принудителното извеждане на чуждестранни престъпници е достигнало най-високото си равнище от близо десетилетие, а правителството продължава да затяга мерките за депортиране на хора, които нямат право да пребивават в страната.

Министърът по въпросите на измамите, иновациите и данните Лилиан Грийнууд също коментира случая. Тя заяви, че всеки, който краде от системата за социални помощи, трябва да понесе последствията, защото откраднатите средства са пари, предназначени за хората, които действително се нуждаят от тях. Грийнууд подчерта, че властите са осигурили възстановяването на част от средствата от Стоян Стоянов.

Британското правителство очаква мерките срещу злоупотребите със социални помощи да спестят над 20 милиарда паунда на данъкоплатците през следващите пет години.