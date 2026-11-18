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Украинските въоръжени сили нанесоха удари по две петролни рафинерии в Южна Русия, както и по мост в окупираната част на Луганска област, използван за снабдяване на руските войски на фронта, предадоха Ройтерс и Укринформ, като се позоваха на украинския Генерален щаб.

Ударите бяха нанесени вчера и през изминалата нощ. При атаката срещу Илската петролна рафинерия бяха повредени резервоари, а в Афипската рафинерия беше поразена инсталация за преработка на петрол, посочи Генералният щаб в Телеграм, цитиран от БТА.

Украинските сили нанесоха удар и по автомобилен мост над река Северски Донец край временно окупираното селище Станица Луганска, заяви Генералният щаб в публикация във Фейсбук. Мостът е един от обектите, използвани от руските войски за транспортиране на боеприпаси, гориво и военна техника до фронтовата линия.

В руската Курска област беше нанесен удар по ремонтна база на подразделение на руските въоръжени сили край Хомутовка.

Генералният щаб уточни също, че при удара на 10 ноември по 123-тия авиационен ремонтен завод в град Стара Руса, Новгородска област, са били повредени три военнотранспортни самолета. Един от тях, Ил-76, е получил много сериозни повреди.

Тези самолети се използват от руските въоръжени сили за транспортиране на войски, военна техника и боеприпаси и са извадени от строя за определен период от време, посочи украинският Генерален щаб.