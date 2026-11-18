Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, се очаква да пристигнат утре в Берлин за срещи с украински представители и европейския преговорен екип в рамките на засилените усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна, съобщи днес американски представител, цитиран от Ройтерс.

Основен акцент на срещите ще бъде по-нататъшното разработване на "надеждни гаранции за сигурността на Украйна след края на войната", постигането на напредък по всеобхватен план за икономическо възстановяване на страната и подготовката за следващия кръг от многостранните преговори, посочи представителят, цитиран от БТА.