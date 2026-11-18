Двама български граждани са проверявани от румънските власти за незаконно притежание на акцизни стоки, след като при две отделни проверки край граничния пункт Калафат – Видин бяха открити над 181 000 цигари, близо 619 000 тютюневи стика и 380 електронни устройства за пушене. Общата стойност на задържаната стока е над 970 000 румънски леи (около 181 300 евро), съобщава румънската Гранична полиция, цитирана от местното издание BURSA.

Първата проверка е извършена около 6,15 ч. сутринта на 17 ноември на паркинг в близост до пункта за таксуване на моста Калафат – Видин. За контрол е спрян товарен автомобил с българска регистрация, пътуващ от България към Унгария. Според представените документи камионът превозвал колетни пратки, а зад волана бил 48-годишен български гражданин.

При щателната проверка на ремаркето митничарите и граничните полицаи открили четири палета с кашони. В тях имало 136 200 цигари с български акцизен бандерол, 618 800 тютюневи стика за устройства за нагряване и 380 електронни устройства за пушене. Шофьорът не успял да представи документи за произхода на стоката, чиято стойност надхвърля 900 000 леи, съобщава румънската Гранична полиция.

Втората находка е открита същия ден около 19 ч. при проверка на лек автомобил с белгийска регистрация, влизащ в Румъния от България. Колата също била управлявана от български гражданин.

При огледа служителите намерили 2250 кутии цигари, или общо 45 000 къса. Те били скрити в два пътнически багажа и в пространството, предназначено за резервната гума. Стойността на цигарите е оценена на около 70 000 леи. И вторият шофьор не представил документи, доказващи произхода им.

Всички открити тютюневи изделия и устройства са иззети и предадени на Граничната полиция за продължаване на проверката.

Румънските власти извършват разследване за евентуално престъпление, свързано с притежание или търговия на акцизни стоки извън установения от закона ред. Случаят е по текст от румънския Данъчен кодекс, който предвижда наказателна отговорност за притежание или продажба на немаркирани или неправилно маркирани акцизни продукти над определените количества.