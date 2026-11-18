Украинският президент Володимир Зеленски написа в публикация във Фейсбук, че е бил информиран за обстановката в сферата на сигурността в Черно море и по маршрутите за износ на зърно, след което е дал специфични задачи на дипломати и правителствени служители, предаде Укринформ.

„Получих доклади за обстановката в сферата на сигурността в Черно море и по маршрутите за износ на зърно. Първо служители на разузнаването и на въоръжените сили докладваха за плановете на Русия. Второ, идентифицирахме какви допълнителни сили и активи са необходими, за да предоставим по-силна защита за кораби и пристанища. Дипломатическият ни екип и служители на правителството получиха съответни задачи. Трето, имаше и доклади за трансгранично сътрудничество с нашите съседи", заяви Зеленски.

Той подчерта, че основният приоритет в този момент е да бъде укрепена сигурността на украинските градове и селища по брега на Черно море и да бъдат подкрепени фермерите.

Президентът на Украйна отбеляза, че фокусът на срещата му с фермери и представители на украинските селскостопански предприятия на 17 ноември е бил върху мерки, които биха могли да им помогнат.

„Подготвяме план за действие, включително мерки, с които да помогнем на селскостопанския сектор да се подготви за сеитбата догодина и да гарантираме необходимите ресурси", добави Зеленски.