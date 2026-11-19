Основната цел е да се позволи на компаниите да работят без законови ограничения в отделните щати на САЩ

Американският милиардер Палмър Лъки е натрупал състоянието си във виртуална реалност – през 2014 г. Facebook придобива основаната от него компания Oculus за 2 милиарда долара.

След това предприемачът пренасочва фокуса си към военните технологии: неговата компания Anduril разработва дронове, автономни оръжейни системи и друго оборудване за американските военни.

Сега Лъки има предвид още по-голям проект: изграждането на цял индустриален град в океана. Предприемачът представи проекта SLAB – гигантска офшорна платформа, проектирана да издържи хиляда години. Тя ще може да помещава промишлени предприятия, медицински лаборатории, нефтопреработвателни заводи, химически заводи и центрове за данни. Основната цел е да се позволи на американските компании да работят без законови ограничения в отделните щати на САЩ.

Проектът е част от концепцията за „seasteading" – създаването на постоянни селища и изкуствени платформи в открито море с възможно най-голяма автономия от правителствата. Тази идея се промотира от години от либертарианци в Съединените щати, включително милиардера Питър Тийл.

Лъки твърди, че има различна цел: не да избяга от Съединените щати, а да укрепи американската икономика. Той дори нарече SLAB продължение на идеята за „явна съдба" – историческа концепция, използвана през 19-ти век, за да оправдае териториалното разширение на Съединените щати на запад. Според предприемача, той работи по проекта от 2014 г.

През 2017 г. Лъки и няколко приятели финансират SLAB с отчетена оценка от 1 милиард долара. Сега те инвестират отново. Милиардерът твърди, че през последните няколко години е постигнат значителен напредък, но признава, че все още е далеч.

В коментарите Лъки беше попитан колко близо може да бъде подобна платформа до Сан Франциско, без да попада под местните закони. Милиардерът отговори: „Три мили". Вероятно е имал предвид границата на териториалните води на Калифорния, която се простира на приблизително 5,6 километра от брега.

Въпреки това дори отвъд тази зона, платформата ще остане подчинена на федералните и международните закони на САЩ. Не е ясно как милиардерът планира да заобиколи тези ограничения.

Лъки твърди, че е решил да разкрие това, след като журналистите са научили за нови инвестиции и са планирали да представят SLAB като плаващ център за данни за изкуствен интелект. Предприемачът възрази срещу това описание, твърдейки, че идеята му е „много по-готина" и е замислена много преди настоящия бум на изкуствения интелект.

Лъки все още не е разкрил мястото на строителство, датата на стартиране или техническите спецификации на SLAB. Засега е публикувана само генерирана от изкуствен интелект визуализация на бъдещия индустриален град.