Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че за утре не са предвидени пълноформатни преговори между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА. Така Песков коментира появилите се в различни източници информации, че за утре е планирана среща на четири очи между Тръмп и Путин.

Предвиден е един час за тристранни преговори между лидерите на Русия, САЩ и Китай по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън, уточни Песков.

Междувременно обаче ДПА съобщи, позовавайки се на представител на американското правителство, че Тръмп ще проведе отделна среща с Путин в Китай. Ройтерс, също позовавайки се на американски представител, написа, че в Шънджън ще има среща не четири очи между лидерите на Русия и САЩ.