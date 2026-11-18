Демократите, избрани този месец в Камарата на представителите на САЩ, номинираха днес Хаким Джефрис за свой лидер в следващия състав на Конгреса, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че така той е напът да стане първият чернокож председател на долната камара на американския Конгрес.

Демократите от новия състав на Камарата на представителите номинираха Джефрис с тайно гласуване на заседание при закрити врати.

След междинните избори на 3 ноември много от новоизбраните представители на прогресивното крило на Демократическата партия отказаха да уточнят дали ще подкрепят Джефрис. Някои от тях заявиха, че искат лидер, който да подкрепи амбициозна законодателна програма за реализиране на популистките политики, за които кандидатите се застъпваха в предизборните си кампании.

Въпреки известна съпротива се очаква Джефрис да бъде избран за председател на Камарата на представителите, когато новият състав на Конгреса се събере в началото на януари. Това е влиятелен пост, който го поставя на второ място в реда за наследяване на президентския пост. За избирането на председател са необходими 218 гласа в пленарната зала на Камарата на представителите.

Демократите ще разполагат с мнозинство от най-малко 257 места. В няколко избирателни района, където надпреварата бе оспорвана, все още няма обявени победители.

Миналата седмица републиканците в Камарата на представителите номинираха председателя на правната комисия Джим Джордан за лидер на парламентарната си група от януари. Джордан спечели надпреварата за поста срещу лидера на сегашното републиканско мнозинство Стив Скалис, след като председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви, че няма да се кандидатира за лидер на републиканците, когато те станат малцинство.