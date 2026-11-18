Двама афганистански мигранти изнасилиха и блудстваха с 14-годишно момиче с аутизъм във влак в Англия. Двамата се редували да нападат ученичката, докато пътували с нея към Лондон. Камери за видеонаблюдение заснели как единият мъж преминава през вагоните и оставя момичето насаме с другия.
Барялай Рахими, на 25 години, и Миребадурахман Садат, на 29 години, са признати за виновни по общо девет обвинения след двуседмичен съдебен процес в съда „Инър Лондон Краун", съобщава британският вестник „Дейли мейл".
Нападението е извършено на 5 февруари тази година. Двамата забелязали момичето на гара Стъри край Кентърбъри, графство Кент, след което го последвали във влак за Лондон, потеглил около 15 часа.
По време на пътуването Рахими първи посегнал на ученичката. Той я отвел в тоалетната на влака, където я изнасилил. След това я оставил сама със Садат, който също я подложил на продължително сексуално насилие. Двамата се редували да нападат момичето, въпреки че то многократно им казвало „не".
Записите от камерите показват как мъжете преминават през вагона и се сменят край момичето. По време на разпита си пред полицията тя разказала, че останалите пътници не обърнали внимание на случващото се, защото били погълнати от телефоните си.
Момичето разказало и че Рахими се засмял, когато му казала, че е на 14 години.
След пристигането на гара „Лондон Бридж" двамата продължили да следват ученичката и се качили с нея на влак за Питърбъро. Рахими слязъл на гара „Сейнт Панкрас", а Садат – на „Финсбъри Парк".
В Питърбъро момичето намерило сили да потърси полицията и да разкаже за преживяното. Британската транспортна полиция започнала спешно разследване, като използвала показанията му и записите от камерите във влаковете, за да установи самоличността на нападателите.
Двамата били идентифицирани и арестувани на 10 февруари в Западен Лондон.
По време на съдебния процес станали известни и подробности от показанията на пострадалата. Тя разказала, че се страхувала да отказва на мъже, защото те били по-големи и по-силни от нея.
„Трудно ми е да казвам „не" на мъжете. Той е по-голям от мен, по-силен и аз не мога да направя нищо", обяснила тя пред разследващите. По думите й се съгласявала да прави каквото искат от нея, за да избегне опасна ситуация.
Рахими, който се представял с името „Сандини", първоначално се опитал да спечели доверието й. По-късно започнал да я докосва и целува без съгласието й. Момичето разказало, че се опитвало да му откаже, но се страхувало, че мъжете могат да се ядосат и да го наранят.
Рахими е признат за виновен в изнасилване, сексуално посегателство и три престъпления, свързани със сексуална дейност с дете. Садат е осъден за сексуално посегателство чрез проникване, сексуална дейност с дете и две престъпления за принуждаване на дете да участва в сексуални действия.
Двамата ще чуят присъдите си на 18 декември.
Детективът от Британската транспортна полиция Джема Литълууд заяви, че мъжете съзнателно са набелязали момичето, знаели са възрастта му и са чули отказите му, но въпреки това са продължили нападението.
Тя отличи смелостта на пострадалата да подаде сигнал, благодарение на който разследващите успели да открият и изправят двамата мъже пред съда.