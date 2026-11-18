Двама афганистански мигранти изнасилиха и блудстваха с 14-годишно момиче с аутизъм във влак в Англия. Двамата се редували да нападат ученичката, докато пътували с нея към Лондон. Камери за видеонаблюдение заснели как единият мъж преминава през вагоните и оставя момичето насаме с другия.

Барялай Рахими, на 25 години, и Миребадурахман Садат, на 29 години, са признати за виновни по общо девет обвинения след двуседмичен съдебен процес в съда „Инър Лондон Краун", съобщава британският вестник „Дейли мейл".

Нападението е извършено на 5 февруари тази година. Двамата забелязали момичето на гара Стъри край Кентърбъри, графство Кент, след което го последвали във влак за Лондон, потеглил около 15 часа.

снимка: Британска транспортна полиция

По време на пътуването Рахими първи посегнал на ученичката. Той я отвел в тоалетната на влака, където я изнасилил. След това я оставил сама със Садат, който също я подложил на продължително сексуално насилие. Двамата се редували да нападат момичето, въпреки че то многократно им казвало „не".

Записите от камерите показват как мъжете преминават през вагона и се сменят край момичето. По време на разпита си пред полицията тя разказала, че останалите пътници не обърнали внимание на случващото се, защото били погълнати от телефоните си.

Момичето разказало и че Рахими се засмял, когато му казала, че е на 14 години.

След пристигането на гара „Лондон Бридж" двамата продължили да следват ученичката и се качили с нея на влак за Питърбъро. Рахими слязъл на гара „Сейнт Панкрас", а Садат – на „Финсбъри Парк".

В Питърбъро момичето намерило сили да потърси полицията и да разкаже за преживяното. Британската транспортна полиция започнала спешно разследване, като използвала показанията му и записите от камерите във влаковете, за да установи самоличността на нападателите.

Двамата били идентифицирани и арестувани на 10 февруари в Западен Лондон.

По време на съдебния процес станали известни и подробности от показанията на пострадалата. Тя разказала, че се страхувала да отказва на мъже, защото те били по-големи и по-силни от нея.

„Трудно ми е да казвам „не" на мъжете. Той е по-голям от мен, по-силен и аз не мога да направя нищо", обяснила тя пред разследващите. По думите й се съгласявала да прави каквото искат от нея, за да избегне опасна ситуация.

Рахими, който се представял с името „Сандини", първоначално се опитал да спечели доверието й. По-късно започнал да я докосва и целува без съгласието й. Момичето разказало, че се опитвало да му откаже, но се страхувало, че мъжете могат да се ядосат и да го наранят.

Рахими е признат за виновен в изнасилване, сексуално посегателство и три престъпления, свързани със сексуална дейност с дете. Садат е осъден за сексуално посегателство чрез проникване, сексуална дейност с дете и две престъпления за принуждаване на дете да участва в сексуални действия.

Двамата ще чуят присъдите си на 18 декември.

Детективът от Британската транспортна полиция Джема Литълууд заяви, че мъжете съзнателно са набелязали момичето, знаели са възрастта му и са чули отказите му, но въпреки това са продължили нападението.

Тя отличи смелостта на пострадалата да подаде сигнал, благодарение на който разследващите успели да открият и изправят двамата мъже пред съда.