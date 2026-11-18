Лидерите на САЩ, Русия и Китай на тристранна среща днес

С изключително пищно посрещане, необичайни дипломатически жестове и първо ръкостискане между Доналд Тръмп и Владимир Путин от повече от година започна срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън в сряда.

Форумът събра на едно място някои от най-влиятелните световни лидери, а вниманието е насочено към предстоящите в четвъртък тристранни разговори между президентите на САЩ, Русия и Китай.

Още с пристигането си на китайска земя американският лидер беше посрещнат като особено важен гост. Пет военни самолета прелетяха над летището, оставяйки след себе си цветни следи от дим, а почетен военен караул и младежи с цветя приветстваха Тръмп.

Изненадата на деня обаче го очакваше в подножието на стълбите на президентския самолет, където лично с прегръдка го посрещна китайският лидер Си Дзинпин.

Жестът на Си е изключително необичаен за строгия дипломатически протокол на Пекин. Откакто е начело на страната, китайският президент не е посрещал лично американски държавен глава на летището. Присъствието му се разглежда като ясен сигнал за значението, което Китай отдава на отношенията си с Вашингтон. То е и ответен жест към Тръмп, който по-рано тази година лично приветства Си при посещението му в САЩ.

С не по-малко внимание беше посрещнат и Владимир Путин. На летището го чакаше шефът на кабинета на Си Дзинпин Цай Ци, смятан за един от най-влиятелните хора в китайското ръководство.

По-късно Путин и Тръмп се срещнаха за кратко на официалната вечеря, организирана от китайския президент и съпругата му Пън Лиюан. Двамата се ръкуваха и размениха няколко думи пред камерите. Това бе първият им личен контакт след срещата на върха в Аляска през август 2025 г.

Същинските разговори между тримата лидери са насрочени за четвъртък. Това ще е първата подобна тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Китай. Освен нея Вашингтон и Москва предвиждат и отделен разговор между Тръмп и Путин в тесен формат.

