Руският президент Владимир Путин се оказа в неудобна ситуация по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън. Китайският лидер Си Дзинпин видимо го отмести, за да освободи място за съпругата си Пън Лиюен, а кадри от церемонията породиха коментари за демонстративно пренебрежение към руския президент, пише "Дейли мейл".

Случката се разигра в сряда, когато Путин, американският президент Доналд Тръмп и Си Дзинпин застанаха за обща снимка с останалите световни лидери. Путин първо се приближи до Тръмп и двамата се поздравиха сърдечно с ръкостискане. След това американският президент му направи знак да застанат един до друг за фотографите.

Кадрите обаче показват как Си Дзинпин насочва Путин встрани, за да заеме мястото до него съпругата му Пън Лиюен. Първата дама на Китай застана между двамата президенти, а китайският лидер обърна гръб на руския си колега и продължи разговора си с Тръмп. Видеозаписът създаде впечатление и че Си не приема подадената му от Путин ръка.

За разлика от Путин, Тръмп беше посрещнат лично от китайския президент на летището в Шънджън. Това е първият път, откакто Си е на власт, в който той лично посреща гостуващ държавен лидер на летището. Жестът е ответен на посрещането, което Тръмп и съпругата му Мелания организираха за китайския президент при посещението му в САЩ през септември.

Тръмп слезе от президентския самолет „Еър Форс 1" и отдаде чест, докато двамата със Си стояха на червения килим. Китайският президент заяви, че се радва на новото посещение на американския си колега и очаква задълбочен разговор за отношенията между двете държави, сътрудничеството в Азиатско-тихоокеанския регион и международния ред.

Путин пристигна по-рано в сряда, но Си не го посрещна на летището, въпреки дългогодишните им близки отношения.

Визитата в Китай предшества историческа тристранна среща между Тръмп, Путин и Си, планирана за четвъртък във вила „Килин" в Шънджън. Очаква се тримата да обсъдят ограничаването на ядрените оръжия и възможностите за прекратяване на войната в Украйна, започнала с руската инвазия през 2022 г.

Анализатори обаче не очакват съществен пробив от разговорите. Преди пътуването помощници на Тръмп бяха заявили пред журналисти, че войната в Украйна няма да бъде част от дневния ред. Самият американски президент обаче промени тона и във вторник заяви, че големите руски загуби на бойното поле създават възможност за прекратяване на конфликта.

„Мисля, че сме много близо до постигането на споразумение", каза Тръмп, като изрази очакване за добър разговор.

Путин от своя страна определи света като „турбулентен", но заяви, че разногласията могат да бъдат преодолени чрез преговори. По думите му предстоящата тристранна среща има голям потенциал.

Съветникът на руския президент Юрий Ушаков също потвърди, че двамата с Тръмп ще имат няколко възможности за разговор по време на форума. Той заяви, че лидерите ще се срещнат още на официалната вечеря в сряда, а разговорите им ще продължат и в четвъртък. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Путин вече е обсъдил войната в Украйна със Си Дзинпин.

Междувременно китайският президент използва форума, за да отправи послание срещу търговския протекционизъм. В речта си пред представители на бизнеса Си призова за подкрепа на свободната търговия и инвестициите, както и на международната система, основана на правилата на Световната търговска организация.

Путин също разкритикува западните санкции. Изказванията им прозвучаха часове преди пристигането на Тръмп, който води политика на по-високи мита спрямо Китай.

Американският президент заяви, че няма намерение сам да повдига въпроса за Тайван, но очаква Си да го постави. Островът се управлява самостоятелно, но Пекин го смята за част от територията на Китай.

Освен срещата с Путин и Си, Тръмп има планирани разговори с мексиканския президент Клаудия Шейнбаум и канадския премиер Марк Карни. Той спомена и възможността за среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, но към сряда такава не беше официално насрочена.