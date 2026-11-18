Всички страни членки без изключение ще трябва да подкрепят предложения заем от 45 млрд. евро за Украйна в следващия бюджет на ЕС. Това настоя председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен.

Заемът бе обявен в сряда в Брюксел. Новата сума е в допълнение към 45-те милиарда, вече предвидени за 2027 г. по по-ранен заем за Киев от общо 90 милиарда, за който държавите от ЕС се споразумяха в края на 2025 г.

Новата сума е разделена на две части - 20 милиарда евро, които ще отидат за гражданските нужди на източноевропейската страна, а останалите 25 - за военни разходи.

Фон дер Лайен е категорична, че настоящият заем се различава от предишния, при който на три държави беше позволено да не участват. По думите всички страни трябва да се включат, като обвърза пряко въпроса с бюджета на ЕС.

"Споделен бюджет, споделени отговорности", отсече тя.

И обясни, че държавите, които не желаят да предоставят никакво финансиране за украинската армия, могат да участват в гражданската част от паричната помощ.

Така тя практически застана зад тезата на германския канцлер Фридрих Мерц, който по-рано този месец настоя всяка държава от ЕС да се ангажира да финансира Украйна през 2027 г. Той настоя паричната помощ да бъде обвързана със следващия бюджет на съюза за периода 2028-2034 г. и заплаши да наложи вето върху преговорите, ако това не се случи.

Председателката на ЕК заяви абсолютна увереност, че всички 27 членки ще подкрепят предложението за новия заем. Четири от тях - Словакия, Чехия, Унгария и България, вече ясно заявиха, че няма да участват.

Миналата седмица премиерът Румен Радев оправда отказа на страната ни с това, че се намираме в процедура на свръхдефицит.

"Няма как в тази ситуация да предоставим финансови средства, но в никакъв случай не възпрепятстваме решенията на другите държави членки. Който реши да помага, не блокираме никого. Ние сме готови да разговаряме за механизми, които да гарантират, че тези средства ще отиват не за оръжие, а за хуманитарни дейности, за подкрепа с електричество, с медицински дейности, и то - много важно за нас - таргетирано тези средства, ако ние вложим такива като гарант, да отиват именно в нашата общност. Тя е компактна в няколко региона на Украйна", заяви Радев.