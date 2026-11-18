Вносът на горива по море в Русия достигна рекордни нива през октомври, според Financial Times. Вестникът подчертава, че тези цифри отразяват драматична промяна: Русия, традиционно основен износител на петролни продукти, е все по-зависима от вноса, за да снабдява вътрешния си пазар.

През октомври вносът на бензин по море в Русия достигна 390 000 тона, според данни на Kpler, прегледани от FT.

„Русия постепенно променя позицията си на световния пазар на петролни продукти, трансформирайки се от основен център за износ на горива във все по-значим пазар за внос. Това е забележителен обрат", каза пред Financial Times Сумит Ритолия, водещ анализатор по рафиниране и моделиране в Kpler.

Вносът на бензин е престанал да бъде краткосрочно решение за Москва и е станал неразделна част от задоволяването на дългосрочните нужди на страната, според анализатори, цитирани от FT. „Вносът се превръща във все по-важна част от усилията на Русия да балансира вътрешните доставки на бензин на фона на продължаващите прекъсвания на рафинериите", отбеляза Ритолия.

В момента наличността на бензин в Русия е до голяма степен под контрол, пише FT. Според анализатори, с които вестникът разговаря, обаче, тя може бързо да се влоши поради продължаващите обстрели от Украйна. „Ако Украйна може да издържи на атаки от такъв мащаб и интензивност на всеки две до три седмици в продължение на няколко месеца, това ще промени фундаментално функционирането на руската икономика", каза пред FT Сергей Вакуленко, старши сътрудник по въпросите на Русия в Центъра Карнеги Евразия.

Москва се нуждае от внос на такива обеми гориво след украинските удари по рафинерии в страната, които доведоха до най-тежката горивна криза след разпадането на СССР, отбелязва FT. Властите успяха да нормализират ситуацията само чрез увеличаване на доставките, включително от Мароко, Турция, Индия и Египет. В същото време Москва увеличи покупките си на бензин от Беларус и Казахстан.

През лятото горивната криза в Русия беше съпроводена с опашки на бензиностанциите и ограничения върху продажбите на бензин в няколко региона. Властите наложиха ограничения за износ, временно разрешиха производството на бензин с по-нисък емисионен стандарт и увеличиха вноса. Ситуацията като цяло се стабилизира през есента, но някои ограничения останаха, например на бензиностанциите на „Роснефт", които представляват приблизително 10% от руския пазар.

На 17 ноември вицепремиерът Александър Новак поиска държавните агенции и петролните компании да положат „всички усилия", за да осигурят вътрешното търсене. Той също така призова за бързо възстановяване на рафинериите и продължаване на вноса на гориво, за да се справи с местния недостиг.