Съдът на румънския окръг Илфов разпореди днес бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску да бъде поставен под домашен арест по дело, по което е обвинен, че е измамил един бизнесмен със сумата от 1,1 милиона евро, предаде Аджерпрес.

Същото решение беше взето и за бизнесмена Йонел Русен, който също е обвиняем по делото за измама. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано от прокурорите в рамките на 48 часа, пише БТА.

Двамата се намират в Централния арест в Букурещ от 29 септември. На 12 ноември Джорджеску и Русен бяха изпратени на съд от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) по обвинение в създаване на организирана престъпна група и измама с особено тежки последици.

Ако днешното съдебно решението остане окончателно, Джорджеску ще бъде поставен под домашен арест, по време на който ще му бъде забранено да напуска жилището без позволение на съдията, ще трябва да носи електронно устройство за наблюдение и ще трябва да се явява в съда винаги, когато бъде призован.

Разследването по случая започна след жалба на бизнесмена Ръзван Леу, който се занимава с ценни метали. Той имал нужда от кредит в размер на 6 милиона евро. Калин Джорджеску препоръчал на бизнесмена да се свърже с Йонел Русен, който от своя страна го свързал с италиански гражданин, представител на швейцарска банка.

За да получи желания кредит, на бизнесмена било предложено да заплати гаранция от един милион евро, от които 100 000 евро следвало да бъдат използвани за финансиране на кампанията на Джорджеску за президентските избори през 2024 г. По-късно той бил убеден да преведе още 100 000 евро, за да получи по-голям заем. След като Леу не получил обещания заем, поискал да му бъде възстановена цялата гаранция от 1,1 милиона евро, но не получил парите си обратно.

Калин Джорджеску, който спечели като независим крайнодесен кандидат първия кръг на анулираните впоследствие президентски избори през 2024 г., е изпратен на съд по още две дела, по едното от които е обвинен в опит за нарушаване на конституционния ред, а по другото - в легионерска пропаганда, напомня телевизия Диджи 24.

През декември 2024 г. Конституционният съд на Румъния отмени състоялите се в края на ноември същата година президентски избори, след като Румънската разузнавателна служба представи данни за чуждестранна намеса в изборния процес, по-специално от страна на Русия. Москва отрече тези твърдения.