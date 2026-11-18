Съединените американски щати екстрадираха днес в Албания 52-годишния Валентин Фтони, който е осъден на общо 50 години затвор за три убийства. Той беше издирван от албанските власти от 2001 г., съобщи АТА, позовавайки се на информация от албанската полиция, пише БТА.

Фтони е осъден за първи път през 2001 г. на 25 години затвор за убийството на мъж и жена от село Велипоя в Северна Албания. Двойното убийство е извършено през септември 2000 г. с мотив за кръвно отмъщение. След произнасянето на присъдата той е обявен за издирване.

През 2008 г. получава втора присъда от още 25 години затвор за предумишленото убийство на мъж от северния град Шкодра, извършено през август 2001 г. Това съобщава албанският портал „Шчиптаря".

Въпреки двете присъди Фтони успява да напусне Албания и да се установи в САЩ. Там се укрива, използвайки различни самоличности, до октомври 2026 г., когато е задържан в Ню Йорк при специализирана съвместна операция на американските и албанските власти.

От албанската полиция определят екстрадицията като знак за засилващото се сътрудничество със САЩ. Според институцията тя показва „значителното увеличаване на съвместното сътрудничество с американските партньори" при разследвания и операции в областта на правоприлагането.