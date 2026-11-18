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Постоянният наказателен съд в кипърския град Пафос осъди на 17 години затвор 50-годишен българин, признат за виновен за убийството на 41-годишната си бивша съпруга, също българка. Случаят от юни 2024 г. предизвика силен обществен отзвук в Кипър, съобщава БНР.

Мъжът беше оправдан по обвинението в предумишлено убийство, но признат за виновен в престъплението фемицид. Присъдата му се изчислява от юни 2024 г., когато е извършено престъплението.

Според свидетелски показания в сутринта на убийството между бившите съпрузи избухнал жесток скандал. Живеещи в жилищния комплекс разказали, че се чули викове и шум от сбиване, а жената викала за помощ.

Полицейското разследване установило, че мъжът е нанесъл на бившата си съпруга четири прободни рани в областта на гърдите, ръцете и корема. Тя е починала от вътрешен кръвоизлив.

Самият извършител също имал леки прободни наранявания в корема. Съдът не изключи възможността те да са били нанесени от жената, преди той да я убие.

Жертвата е майка на две деца, които по време на престъплението са били непълнолетни. Преди убийството срещу мъжа е била издадена заповед за арест заради домашно насилие.