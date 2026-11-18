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Позициите на Украйна на бойното поле във войната срещу Русия са стабилни, каза днес във вечерното си видео обръщение украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски се позова на отбраната на два украински града на фронтовата линия срещу руските атаки.

„Що се отнася до ситуацията на фронта, нашите позиции са стабилни“, заяви украинският президент.

„И въпреки че руснаците правят много интензивни опити да напреднат към градовете Добропиля и Константиновка, ние унищожаваме окупаторите“, подчерта Зеленски, цитиран от БТА.

През последните месеци руските военни твърдяха, че са превзели и двата града в източната украинска Донецка област.

Украйна отрече тези градове да са минали под контрола на Русия.