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Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви сключването на споразумение за военно сътрудничество с Венецуела по време на изненадващо посещение в столицата Каракас. Това съобщи венецуелската държавна телевизия, цитирана от Франс прес.

Хегсет се срещна с временната президентка на страната Делси Родригес в президентския дворец „Мирафлорес". По време на визитата той заяви, че двете държави възнамеряват да задълбочат партньорството си в отбраната, като се възползват от опита на американските въоръжени сили и Министерството на отбраната на САЩ, пише БТА.

Според ръководителя на Пентагона споразумението цели да гарантира сигурността на венецуелския народ от външни заплахи, наркотерористи и престъпници, както и да защити суверенните граници на страната.

От своя страна Делси Родригес определи договореността като „възобновяване на военно-техническите отношения между двете страни" след години на напрежение. По думите ѝ тя предвижда засилване на обучението на военните, подобряване на оперативното им оборудване и улесняване на достъпа до нови технологии за националните въоръжени сили на Венецуела.

„Това е много полезно за нашите военни ръководители, за подобряване на тяхното оперативно оборудване и за улесняване на достъпа до нови технологии", подчерта временният президент.

Посещението на Хегсет се състоя десет месеца след американската военна операция през януари, при която беше заловен тогавашният венецуелски президент Николас Мадуро. В момента той е съден в САЩ заедно със съпругата си.

Хегсет е най-високопоставеният американски представител, посетил Венецуела след операцията. Като ръководител на американските въоръжени сили той е имал водеща роля в нейното планиране и осъществяване.