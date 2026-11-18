Телефонът на сръбския министър на правосъдието Ненад Вуич е бил иззет по нареждане на прокуратурата заради подозрения, че е ръководил организирана престъпна група за купуване на гласове от затворници в полза на управлявалата 14 години Сръбска прогресивна партия. Формацията претърпя тежка загуба на изборите на 25 октомври, пише БТА.

Вуич е бил извикан вчера на информативен разговор в Службата за борба с организираната престъпност. Тогава мобилният му телефон е бил конфискуван и предаден за криминалистичен анализ, съобщава в. „Данас".

Предварителното разследване е установило, че телефоните на министъра и на началника на затворите в Сърбия Миле Антич могат да бъдат ключови доказателства по случая. Според подозренията преди предсрочните парламентарни избори Вуич е действал съвместно със служители в местата за лишаване от свобода, за да организира купуване на гласове.

Преди няколко дни по разпореждане на Специалния отдел за борба с корупцията към прокуратурата в Кралево полицията арестува Родолюб Рончевич, началник на затвора „Забела" край Пожаревац. Той е заподозрян в подкуп във връзка с гласуването и злоупотреба със служебно положение.

При последвалите действия полицията е претърсила затвора. Там са открити голямо количество цигари без акцизни марки, за които се предполага, че са внесени от територията на бившата сръбска провинция Косово и са били задържани на граничния пункт Прешево.

Според няколко източника на „Данас" затворниците са били подкупвани именно с цигари. В затвора „Забела" се намират и камионът, с който те са били доставени, както и голямо количество цигари, които все още не са раздадени.