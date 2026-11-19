Водещият на телевизионния канал „Росия 1" Евгений Попов се приближава до офицера, който носи така нареченото ядрено куфарче на Владимир Путин на срещата на върха в Шънджън. Видео с тази демонстрация на сила от страна на Русия се върти от четвъртък в интернет.

Въпреки че устройството би трябвало да е с руския президент през цялото време на пътуванията му, то рядко се показва на обществеността.

Последният широко разгласен случай на появата на куфарчето по време на задграничното пътуване на Путин се случи през октомври 2023 г., също в Китай. По това време украинското разузнаване и експертната общност възприеха това като ядрено изнудване.

Във видеото Попов насочва вниманието на зрителите към адютанта на Путин, който стои зад него с черно куфарче. След това Попов се приближава до офицера и пита: „Това ядреното куфарче ли е?" Офицерът отговаря утвърдително, усмихвайки се. „Същото ли е?" уточнява журналистът. „Същото е", потвърждава офицерът. „Невероятно", заключава Попов.

Най-скорошната широко отразена демонстрация на куфарче с ядрено оръжие по време на пътуване в чужбина се състоя на 18 октомври 2023 г. След разговорите на Путин с китайския президент Си Дзинпин в Пекин, свързан с Кремъл Telegram канал публикува видеоклип на двама руски офицери, следващи президента, носещи куфарчетата. Публикацията беше озаглавена „Има такива куфарчета, без които Путин никога не пътува".

Руското куфарче с ядрено оръжие се нарича „Чегет", кръстено на планина в Кавказ. Това е сигурно комуникационно устройство, което позволява на президента да предава заповеди за използване на ядрени оръжия на висшето военно командване и след това на ракетните войски чрез класифицираната командна система "Казбе"к. Традиционно куфарчето се носи от военноморски офицер.

През 2019 г. телевизионният канал „Звезда" показа устройство, представено като едно от куфарчетата с ядрено оръжие. То съдържа бял бутон за изстрелване и червен бутон за отмяна. Според телевизионния канал за активиране на устройството се използва специално флаш устройство.

Едно от куфарчетата, използвани от първия президент на Русия Борис Елцин, е изложено в неговия музей в Екатеринбург.

Ройтерс нарече кадрите рядкост и ги постави в контекста на конфронтацията между Русия и Запада. Агенцията отбеляза, че войната в Украйна е довела до най-сериозното влошаване на отношенията между Москва и Вашингтон след Кубинската ракетна криза от 1962 г. В навечерието на публикуването на видеото Държавната дума започна процеса по отмяна на ратификацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити.

Ребека Кофлър, бивш служител на Агенцията за военно разузнаване на САЩ, заяви пред Fox News, че демонстрацията е малко вероятно да е случайна. Според нея Кремъл умишлено е инсценирал заснемането, за да напомни на Запада за руския ядрен арсенал.

Андрий Юсов, говорител на Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната, нарече заплахите за използване на ядрени оръжия изнудване, което е загубило предишната си ефективност. „Тъй като Путин отдавна е превишил ядрения си изнудване, влиянието му е много по-малко, отколкото очаква", каза представител на ГУР.

Настоящата демонстрация се проведе в навечерието на планираната тристранна среща на Путин с Доналд Тръмп и Си Дзинпин на срещата на върха на АТИС в Шънджън на 19 ноември и след успешната атака на Украйна срещу Кримския мост, за която руският президент все още не е коментирал.

През 2023 г. интернет платформата „Проект" посочи двама офицери, носещи ядреното куфарче на Путин.