Държавният департамент на САЩ отново призова американските граждани в Саудитска Арабия и Бахрейн да проявяват повишено внимание заради рисковете, свързани с конфликта с Иран и атаките на подкрепяните от Техеран йеменски бунтовници хуси. Това предаде Франс прес.

В съобщение, публикувано в социалната платформа Екс, американското външно министерство повтори предупрежденията си от октомври и посъветва гражданите на САЩ да бъдат особено бдителни, пише БТА.

Призивът идва на фона на нови съобщения за атаки в региона. По-рано днес Бахрейн обяви, че е осуетил нови ирански въздушни нападения. Саудитска Арабия, която редовно е обект на атаки от йеменските бунтовници хуси, съобщи, че през деня е прехванала две ракети и два дрона.