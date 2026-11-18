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Началникът на Централното командване на въоръжените сили на САЩ адмирал Брад Купър се срещна днес с висши представители на израелската армия и службите за сигурност по време на посещение в Израел, съобщи израелската армия, цитирана от Франс прес.

В разговорите са участвали началникът на Генералния щаб на израелските въоръжени сили генерал-лейтенант Еял Замир и директорът на израелската разузнавателна служба Мосад Роман Гофман, пише БТА.

„Проведе се тристранна среща между началника на Генералния щаб генерал-лейтенант Еял Замир, директора на Мосад Роман Гофман и ръководителя на Централното командване", се посочва в съобщението на израелската армия.

Адмирал Купър и генерал-лейтенант Замир са направили „съвместна и задълбочена оценка на ситуацията" заедно с висши военни представители на двете страни. Сред тях е бил и командващият израелските военновъздушни сили генерал-майор Омер Тишлер.

Посещението на американския военен ръководител се провежда близо девет месеца след началото на войната в Близкия изток, започнала със съвместните израелско-американски удари срещу Иран.

Междувременно Бахрейн и Кувейт съобщиха днес, че са отблъснали въздушни атаки, предприети от Иран в отговор на американски удари срещу негов остров.

От началото на конфликта държавите от Персийския залив, които са съюзници на САЩ, многократно ставаха обект на ответни ирански удари.