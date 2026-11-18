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Принцът на Уелс Уилям връчи наградите „Ъртшот" на петима победители на церемония в индийския град Мумбай. Всеки от отличените получи по 1 милион британски лири за разработването на решения, насочени към справяне с глобалните екологични предизвикателства.

Церемонията се проведе в конгресния център Jio World и беше кулминацията на тридневното посещение на принц Уилям и съпругата му Катрин в Индия.

Петимата победители бяха избрани измежду 15 финалисти заради работата си в различни области – от устойчивия транспорт и възобновяемата енергия до опазването на горите и морските екосистеми, пише БТА.

Сред наградените е индийската компания Mahindra Last Mile Mobility, която развива електрическия транспорт. Отличие получи и организацията PFAS-Free France за кампанията си срещу токсичните химикали, известни като „вечни химикали". Niue Ocean Wide Trust беше отличен за усилията си за защита на морската среда, а енергийната компания Orsted – за приноса си към развитието на вятърната енергия. Петата награда беше присъдена на Бутан за мерките на страната за опазване на хималайските гори.

Принц Уилям създаде наградите „Ъртшот" през 2020 г. чрез Кралската си фондация (Royal Foundation). Целта на инициативата е да стимулира разработването на иновативни решения срещу климатичните промени и последиците от глобалното затопляне.

Сред гостите на церемонията бяха представители на индийската филмова индустрия, предприемачи и природозащитници.

Принц Уилям и принцеса Катрин пристигнаха в Индия в понеделник. По време на визитата си в Мумбай двамата играха уличен крикет, пътуваха с електрическа рикша и се срещнаха с представители на индийския спорт, модната индустрия и киното.

За днес в програмата им е предвидена среща с индийския министър-председател Нарендра Моди.