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Президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин започнаха двустранната си среща в Шънджън, Китай, съобщиха агенциите.

"Имаме чудесни отношения от много години. Познаваме се отдавна и мисля, че от това могат да произлязат много прекрасни неща – или поне да се постави началото им. Но смятам, че те наистина ще произлязат от това", каза Тръмп на Путин по време на откритата част от срещата, предаде БТА.

Подробности се очакват след нейното приключване.

Преди срещата Тръмп охлади очакванията към историческата среща с китайския президент Си Дзинпин и руския държавен глава Владимир Путин днес, предаде ДПА.

Най-важното послание на срещата на върха вече е отправено, каза американският лидер в интервю за "Фокс нюз", визирайки особено близките си отношения с Китай.

Президентът на САЩ похвали Си за това, че го е посрещнал лично на летището в южния китайски град Шънджън вчера.

"Това е страхотен президент, един от най-великите президенти на Китай. Той никога преди не е отивал лично да посрещне някого на летището", заяви Тръмп.

Тримата лидери се очаква да се срещнат в кулоарите на лидерската среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън.

Тръмп многократно е призовавал за споразумение за контрол на ядреното въоръжаване, но признава, че е трудно да бъде постигнато.

По думите му САЩ имат най-големия ядрен арсенал в света, следвани от Русия, а Китай е на трето място, но с много по-малко бойни глави от Вашингтон и Москва.

"Но те са се заели сериозно да произвеждат ядрени оръжия. Бих искал да не го правят", каза американският президент.

Обратното обаче също е вярно. Всяко искане на Пекин към САЩ да намалят собствения си арсенал също би било трудно изпълнимо, добави той.

Договорът за ограничаване на стратегическите нападателни оръжия, или Нов СТАРТ, сключен между Русия и САЩ през 2010 г., изтече през февруари. Той намали броя на разположените стратегически ядрени оръжия и системи за доставянето им до целта.

След изтичането на договора Тръмп призова за ново, дългосрочно споразумение и се обяви за включване на Китай в системата от договори за контрол на ядреното въоръжаване.