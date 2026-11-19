Главните европейски съюзници на Украйна ще се съберат днес в Берлин, за да изразят подкрепата си за Киев. На разговорите ще присъстват и специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, предаде Ройтерс.

Днешната среща на т.нар. Коалиция на желаещите ще събере заедно лидерите на Германия, Франция, Великобритания, Полша и Италия, плюс шефа на НАТО Марк Рюте. До нея се стига на фона на настоявания на Европа да бъде включена в разговорите под егидата на САЩ за край на войната, пише БТА.

Само часове преди берлинската среща се очаква в Китай да се срещнат Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин, където двамата участват в лидерски форум заедно с китайския президент Си Дзинпин. Очаква се Украйна да бъде една от темите на разговорите в китайския град Шънджън.

Шънджънската среща на върха предизвика опасения в Европа, че на нея може да бъдат взети решения за войната и бъдещето на континента без европейско участие.

Германски официални представители съобщиха, че берлинската среща ще се съсредоточи върху затвърждаването на ангажимента за осигуряване на солидни, правно обвързващи гаранции, които да влязат в сила след спиране на огъня.

Избраният за организирането ѝ момент има за цел да позволи на европейските съюзници на Украйна да дадат бърз и единен отговор на всеки анонс, който дойде от Шънджън, заявиха те.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че срещата ще бъде възможност да бъдат обсъдени преговорите с Уиткоф и Къшнър и да се разберат подробности около дискусиите на Тръмп в Китай.

"Украйна ясно заявява желанието си за мир и ние винаги работим конструктивно", посочи Зеленски.

САЩ и Европа, тесни съюзници в продължение на десетилетия след края на Втората световна война, все повече се раздалечават в гледищата си, откакто правителството на Тръмп ограничи подкрепата за Украйна и настоя партньорите от НАТО да плащат повече за отбраната си, отбелязва Ройтерс.

Във вторник тези различия отново си проличаха, когато Германия и Великобритания отхвърлиха критиките на Вашингтон към ударите на Украйна по петролна инфраструктура и складове дълбоко в руския тил.

Британският премиер Анди Бърнам каза, че берлинската среща ще даде сигнал, че европейските съюзници на Украйна запазват твърдата си подкрепа и че са "по-единни от всякога в усилията за постигане на траен и справедлив мир, който да сложи край на тази безсмислена война".

Великобритания ще обяви нови подробности около комплекс от мерки в подкрепа на Украйна, включително предоставяне на далекобойни дронове, способни да нанасят удари на голямо разстояние на територията на Русия, а също и логистични и разузнавателни безпилотни летателни апарати.

Европейските страни, които предоставят най-голямата помощ на Украйна, като цяло останаха в периферията на преговорите под егидата на САЩ с Москва, отбелязва Ройтерс. Те изпратиха свои представители в Абу Даби миналата седмица, но Кремъл не се съгласи те да бъдат включени в бъдещи преговори.

Днешната среща е продължение на поредица ходове на европейските съюзници на Киев да засилят подкрепата на фона на засилващите се руски удари по енергийната и друга инфраструктура на Украйна в навечерието на наближаващата зима.

Вчера Европейската комисия предложи нов заем за Киев в размер на 45 милиарда евро, с който да помогне на Украйна да покрие дупка в бюджета си за догодина от 70 млрд. евро.

По-рано тази седмица и Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна също се съгласи да достави още оръжие на източноевропейската държава, за да може да продължи да се бие и през зимата.

По-рано този месец в Полша започна голямо учение на Коалицията на желаещите, имащо за цел да провери как западните армии биха могли да подпомогнат евентуална мисия в подкрепа на мира в Украйна, ако се стигне до спиране на боевете.