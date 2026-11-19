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Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е разговарял с китайския лидер Си Дзинпин за изкуствения интелект, а в разговора темата за бившия изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуан е била засегната "само мимоходом", предаде Ройтерс.

"Не сме обсъждали това. Може мимоходом да съм засегнал темата, защото това е такава трагедия. Това е трагедия. Той е прекрасен човек", каза американският лидер в интервю за "Гледната точка на Ингреъм" (Ingraham's Angle), предаване на "Фокс нюз".

Дженсън Хуан подаде оставка след разкрития за извънбрачни връзки, в това число с китайската бизнесдама Алис Хуан, пише БТА.

Американското разузнаване се опитва да определи какви са връзките на Алис Хуан с китайските специални служби и какви сведения би могла да им е предала, според добре осведомени източници.

"Не съм чувал за такова нещо", каза Тръмп, когато бе помолен да коментира дали аферата е заплаха за националната сигурност. "Не съм чувал тя да е шпионка."

Дженсън Хуан изрази подкрепа за дневния ред на Тръмп в областта на изкуствения интелект и се срещна на няколко пъти с президента републиканец, в момент, когато Nvidia иска да реализира сделка за продажба на чипове на Китай.

"Разговаряхме цяла вечер, и то за ИИ", каза Тръмп в интервюто след вечерята със Си.