На 18 ноември сенаторите от Комисията по външни отношения към Сената на САЩ одобриха номинацията на Дъглас Холдър за нов посланик на САЩ в България. Кандидатурата му е подкрепена от 13 сенатори, а 8 са гласували против. Следващата стъпка за номинацията на Холдър е тя да бъде одобрена и от Сената на САЩ.

Дъглас Холдър беше номиниран за поста на 1 юни 2026 г. от президента Доналд Тръмп. Изслушването му пред сенатската комисия се състоя на 30 септември.

Холдър е американски политик от Републиканската партия и бивш член на Камарата на представителите на щата Флорида. Той е на 59 години. В продължение на два мандата – от 2006 до 2014 г., е бил част от законодателната власт на Флорида. Завършил е политически науки в щата Тенеси, а освен с политика се е занимавал и с частен бизнес.

На 30 септември Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на американския Сенат. По време на изслушването той определи България като важен съюзник на САЩ в НАТО и заяви, че ако бъде одобрен, ще постави акцент върху икономическата дипломация.

Сред приоритетите, които посочи, са разширяването на търговските отношения между двете държави, особено в енергетиката, изкуствения интелект и критичните суровини. Холдър заяви също, че ще насърчава американския износ и българските инвестиции в САЩ.

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