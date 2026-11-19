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45-минутна бе двустранната среща на президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин в Китай, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"Имаме чудесни отношения от много години. Познаваме се отдавна и мисля, че от това могат да произлязат много прекрасни неща – или поне да се постави началото им. Но смятам, че те наистина ще произлязат от това", каза Тръмп на Путин по време на откритата част от срещата.

Двамата разговаряха в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество (АТИС), а срещата им продължи по-малко от час, пише БТА.

Тя започна около 12:15 ч. местно време (06:15 ч. българско) и приключи в 13 ч., съобщи преспулът на Белия дом. Двамата лидери няма да дават изявления след двустранната среща, предаде кореспондентът на ТАСС.

Малко по-късно е планирана тристранна среща, която ще включва и китайския президент Си Дзинпин.

Това е втората среща между двамата лидери след връщането на Тръмп в Белия дом. Първата беше в Анкоридж, Аляска през август 2025 г.