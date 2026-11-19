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Срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Си Дзинпин в кулоарите на срещата на върха на АТИС е била подготвителна за основната среща на лидерите на Китай, САЩ и Русия по-късно, според помощника на руския президент Юрий Ушаков, предаде ТАСС.

„Беше добра среща", каза той, добавяйки, че лидерите „не са направили никакви особено важни изявления". Той каза, че двете страни са обсъдили украинския конфликт.

Ушаков заяви, че Путин е напуснал срещата в отлично настроение.

Срещата между двамата лидери продължи около 45 минути.

Очаквайте подробности.