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Руснак беше арестуван в Силициевата долина в Калифорния по подозрение, че се е опитал да шпионира служители на технологична и отбранителна компания, която подкрепя украинската армия.

Игор Д'иу е обвинен, че е действал като агент на чуждо правителство, за да извърши тайна операция в Пало Алто, близо до Сан Франциско. Според информация на Би Би Си набелязаната компания е Palantir Technologies.

Д'иу е обвинен още в преследване на служители и притежание на фалшиви документи за самоличност.

В обвинителните документи името на компанията не се посочва. Тя обаче е описана като публично търгувана технологична и отбранителна компания, която произвежда софтуер, използван от Украйна във войната с Русия.

„Твърденията по това дело описват операция, спонсорирана от държавата, за набелязване и тормоз на служители на американска технологична и отбранителна компания заради помощта, която тя оказва на Украйна във войната ѝ с Русия", заяви прокурорът за Северния окръг на Калифорния Крейг Мисакиън.

„Няма да толерираме никакви опити – независимо дали са организирани от чужди правителства или от други лица – Силициевата долина да бъде превърната в база за чуждестранни разузнавателни операции."

Според прокуратурата Д'иу е влязъл нелегално в САЩ през границата с Мексико, след като през юни е пътувал дотам от Истанбул.

Предполага се, че е бил вербуван чрез криптираното приложение за съобщения Telegram. Неговите ръководители наричали Русия „Родината" и му възложили да събира информация за компанията, тъй като тя доставяла оръжия, използвани срещу Русия във войната в Украйна.

По техни инструкции той купил компютри, телефони, безжично мрежово оборудване и софтуер за отдалечен достъп – инструменти, необходими му за шпионската операция.

След това отишъл в кафене близо до офисите на компанията в Пало Алто, където снимал екраните на лаптопите на служители, работещи там.

Предполагаемите му ръководители го инструктирали „да постави лаптопа си на определени места в близост до компанията, за да могат да получат отдалечен достъп до него и да се опитат да съберат информация от служителите на компанията в района".

Източник от технологичния сектор потвърди, че обект на операцията е била Palantir, като добави, че атаката не е успяла да проникне в частните системи на компанията.

По думите му Palantir е била „обект на мащабни атаки" от страна на Русия заради участието си в подкрепата за Украйна, като те стават „все по-агресивни".

Източникът, пожелал анонимност, заяви, че това е първият случай, в който руски агент е разкрит на американска територия, докато се опитва да шпионира компанията.

„Мисля, че изненадващото е, че са решили да поемат риска да изпратят човек в САЩ", посочи той. Целта била да се получи достъп до системата „физически".

Palantir все още не е коментирала обвиненията.

Твърди се, че Д'иу е следил и служители на компанията, както и техните жилища.

На 3 септември той проследил автомобил, управляван от една от висшите ръководителки на компанията, в продължение на близо 30 мили (около 48 км). Той избягал, след като жената се отправила към полицейско управление. По-късно полицията събрала доказателства, че в предходни дни той е следил и автомобилите на други служители.

В хода на разследването властите открили фалшифицирани документи за самоличност, сред които американски паспорт, лична карта от Калифорния и карта за социално осигуряване на името „Хюго Ландри Джонс".

При обиск на дома му в Ийст Пало Алто през октомври били открити два руски паспорта и ръкописен бележник, съдържащ множество домашни адреси на служители, „имената на членовете на семействата им, информация за образованието и професионалния им опит, както и оценки на техните силни и слаби страни", съобщават прокурорите.

Срещу него са повдигнати две обвинения, свързани с предполагаемата му дейност като чуждестранен агент, едно за преследване на лица в различни щати и едно за измама, свързана с документите му за самоличност. Ако бъде признат за виновен, той може да получи над 15 години затвор.

Д'иу е в ареста от 2 ноември. Не е ясно дали е наел адвокат, който да го представлява публично.

Palantir, съоснована от милиардера Питър Тийл, има интереси в областта на отбраната и сигурността на САЩ, както и договори с израелската армия.

Арестът идва на фона на поредица от обвинения в шпионаж, разтърсващи американската технологична индустрия. Наскоро стана известно, че бившият главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг е имал романтична връзка с жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай.

Миналия месец бивш служител на OpenAI беше обвинен, че е поставил подслушвателно устройство в офис на компанията. По-късно мъжът беше обвинен, че е получил „значителна подкрепа" от правителството на Саудитска Арабия.