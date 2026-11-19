Войната в Украйна беше основната тема на двустранната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество (АТИС) в Шънджън. Това заяви пред журналисти след края ѝ дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

По време на срещата си, която продължи около 40 минути, двамата обсъдиха конфликта в Украйна и въпроси, свързани с двустранните отношения, уточни той.

“Обсъдиха подготовката за тристранната среща на върха (с китайския президент Си Дзинпин - б.ред.) и някои въпроси, свързани с двустранните ни отношения. Естествено, засегнаха и въпроса за разрешаването на украинския конфликт“, отбеляза Ушаков, цитиран от БТА.

Разговорите преминаха добре и Путин напусна срещата “в отлично настроение”, каза още съветникът на руския президент, но добави, че по време на двустранните разговори “не са правени особено важни изявления, тъй като се готвим за най-важната среща, която ще бъде в тристранен формат”.