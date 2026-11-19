Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че колегите му от САЩ и Китай – Доналд Тръмп и Си Дзинпин – биха могли да окажат натиск върху руския президент Владимир Путин, за да прекрати войната в Украйна, тъй като разполагат с достатъчно влияние, предаде Укринформ.

Зеленски направи това изказване в интервю за канала Ен Би Си Нюз, когато беше попитан какво би казал на Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин, ако присъстваше на срещата им в китайския град Шънджън.

"На първо място, всичко започва на бойното поле. Цялата война започва там и ако е възможно да се постигне напредък към установяването на мир, то бойните действия трябва да бъдат прекратени", подчерта Зеленски, цитиран от БТА.

"Напълно ясно е как може да се постигне това, защото Китай и САЩ са достатъчно силни. Разбира се, ако те наложат санкции, или ако просто заявят, че ще ги наложат и спрат да търгуват с Русия, то това ще сложи край на войната", допълни украинският президент.

Днес в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо се очаква да се проведе тристранна среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия, припомня Укринформ.