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Бившият посланик на САЩ в България Ерик Рубин е починал на 65 години. Това съобщиха от Американската асоциация на дипломатическата служба.

Рубин е починал на 17 ноември. Той беше посланик у нас от 2016 до 2019 г.

Роден е на 30 март 1961 г. в Ню Йорк. Завършва престижния Йейлски университет, след което започва дългата си кариера в дипломатическата служба на САЩ.

Номиниран е за посланик в София от президента Барак Обама през 2015 г. и встъпва в длъжност в началото на 2016 г., наследявайки Марси Рийс. Мандатът му у нас приключва през юни 2019 г.

Мандатът му се определя като един от най-интензивните в двустранните отношения, белязан от ключови решения в отбраната, енергийната сигурност и обществената дипломация. Към момента на приключването си през лятото на 2019 г. това беше и най-дългият мандат на американски посланик у нас от 1968 г. насам.

Едно от най-значимите събития по време на неговия мандат е финализирането на преговорите и споразумението за придобиване на осем изтребителя F-16 Block 70 за българските Военновъздушни сили.

Рубин активно работеше за намаляване на енергийната зависимост на България от единствен доставчик. Той оказа сериозна дипломатическа подкрепа за изграждането на газовата връзка с Гърция и включването на страната ни в концепцията за Южния газов коридор.

В края на мандата си през юни 2019 г. президентът Румен Радев удостои Ерик Рубин с най-високото държавно отличие — орден „Стара планина" първа степен, за изключителния му принос за развитието на българо-американските отношения.

След завръщането си в САЩ става президент на Американската асоциация на дипломатическата служба (AFSA), която оглавява в периода от 2019 до 2023 г.. Преди мисията си в България е заемал поста заместник-помощник държавен секретар в Бюрото по европейски и евразийски въпроси.