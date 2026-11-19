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Американската армия предложи на войниците наред с други бонуси четири дни почивка, за да играят GTA 6 в замяна на удължаване на договора.

Според The ​​Washington Post необичайната програма за стимулиране е разработена от 9-ти инженерен батальон на американската армия, базиран в Джорджия.

През юли командирът на батальона подполковник Райън Ходжсън подписа документ, според който всички войници, които подновят договорите си между 1 август и 14 ноември (за срок от две до шест години), ще получат допълнителни четири дни почивка специално за пускането на GTA 6. От 130-те войници, отговарящи на условията за предложението, 43 са приели.

Говорител на 3-та пехотна дивизия на американската армия заяви, че повечето войници вече имат основателни причини да продължат службата си и възможността да играят GTA 6 е просто приятен бонус.

Американската армия обикновено възнаграждава удължаването на договорите с парични плащания, възможности за допълнително обучение и необичайни церемонии - например, с участието на танкове, хеликоптери и дори играчи на американски футбол.

Един от участниците в програмата е получил над 60 000 долара за удължаване на договора плюс четири дни за завършване на играта.

Вълнението около пускането на играта в САЩ е толкова силно, че Службата за управление на персонала, която контролира служителите на федералното правителство, публикува специално предупреждение в X: „Като напомняне, пускането на GTA 6 не представлява основание за временна дистанционна работа."