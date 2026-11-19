"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двустранната рещата между американският президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество (АТИС) приключи, предаде Ройтерс, позовавайки се на Китайската централна телевизия.

В началото на срещата Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди прекратяването на войната в Украйна с колегите си от Китай и Русия – Си Дзинпин и Владимир Путин на общата им тристранна среща в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Той изтъкна, че е разговарял със Си в продължение на близо два часа по време на гала вечерята вчера и подчерта приятелските си връзки с китайския президент и отношенията им, които определи като "много специални", предаде БТА.

От своя страна Си Дзинпин посочи, че запазва ангажимента си да работи съвместно с Тръмп, за да бъдат насочени отношенията между САЩ и Китай "в правилната посока".

Двустранните отношения между Вашингтон и Пекин са стабилни и се подобряват, допълни Си.

"Установихме ново определение за конструктивни американско-китайски отношения. Те се характеризират със стратегическа стабилност, а ние им придадохме ново съдържание, основаващо се на уважението, искреността и взаимността", подчерта китайският президент.

Очаквайте подробности.